Европа готви спешни мерки за скъпите горива. Коща с важно послание към всички европейци

Високите цени на енергията се превръщат в едно от най-сериозните изпитания за европейската икономика. Войната в Близкия изток се води далеч от границите на Европейския съюз, но последиците от нея вече се усещат в сметките на домакинствата и разходите на компаниите.

Това предупреди председателят на Европейския съвет Антонио Коща пред Европейския парламент, представяйки резултатите от срещата на европейските лидери на 15 и 16 октомври.

Посланието на държавните и правителствените ръководители е ясно – Европа трябва да укрепи конкурентоспособността си и да остане единна в защитата на своите интереси и ценности, подчерта Коща.

„Дебатите ни се съсредоточиха върху четири основни приоритета – конкурентоспособността, предстоящата финансова рамка на Съюза, Украйна и политиката за миграцията“, заяви той.

Скъпата енергия се превръща в основен проблем

Според председателя на Европейския съвет ЕС вече е постигнал напредък в подобряването на конкурентоспособността си, но темпото на реформите трябва да се ускори.

„За тази цел ще организирам среща през февруари, за да обсъдим с лидерите напредъка по работата в сферата на конкурентоспособността и отбраната“, съобщи Коща.

В центъра на усилията ще бъде ограничаването на енергийните разходи.

„Цената на енергията е в центъра на тези усилия. Домакинствата и компаниите плащат цената на една война, която се води далеч от нашите граници“, посочи той.

Брюксел подготвя конкретни решения

Заради войната в Близкия изток Европейският съюз трябва да действа незабавно, за да намали финансовия натиск върху гражданите и бизнеса, подчерта Коща.

Сред обсъжданите мерки е отлагане на прилагането на определени изисквания по европейските правила за емисиите на метан.

Европейската комисия предлага също стратегия за подобряване на работата на европейските петролни рафинерии, както и засилване на координацията при закупуването на енергийни ресурси.

Целта е държавите членки да използват по-ефективно общата си тежест на международните пазари и да ограничат последствията от поскъпването на петрола и горивата.

Паралелно с това страните от Г-7 договориха координирано освобождаване на до 100 милиона барела нефт и петролни продукти, включително дизелово гориво, от стратегическите резерви. Мярката е насочена към стабилизиране на енергийните пазари.

Конкурентоспособност, бюджет и сигурност

Освен енергийната криза европейските лидери обсъдиха бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС, подкрепата за Украйна и миграционната политика.

Преговорите за следващия дългосрочен бюджет за периода 2028–2034 г. остават сложни заради различията между държавите членки.

Въпреки това Коща настоява, че Европа трябва да продължи да укрепва икономиката си, без да отстъпва от общите си интереси.

Според председателя на Европейския съвет именно съчетанието от по-силна икономика, по-достъпна енергия и общи действия ще бъде решаващо за устойчивостта на Съюза в условията на продължаваща международна нестабилност.