ЕК с ключов ход за България

Европейската комисия е одобрила осигуряването на финансиране за 132 нови проекта за опазване на околната среда в Европейския съюз, четири от които ще бъдат реализирани в България. Общото финансиране за страната ни възлиза на над 14 милиона евро, предаде БНР.

Една от финансираните инициативи е на стойност 8,5 милиона евро и цели намаляване на смъртността на застрашени от изчезване птици чрез обновяване на опасни въздушни електропроводи. Друг проект за около 4 милиона евро ще се фокусира върху опазването на скалните раци.

Третата инициатива, за която са заделени над 719 000 евро, е насочена към постигане на енергийна ефективност чрез използването на термални води за отопление. Четвъртият проект, с финансиране от над 1,5 милиона евро, ще приложи планове за енергиен преход.

Финансирането се осигурява чрез програмата на ЕС за подкрепа на инициативи за чиста, кръгова и устойчива икономика, както и за опазване и възстановяване на биоразнообразието. Одобрените проекти целят повишаване на качеството на живот и смекчаване на последиците от прехода към чиста енергия, се посочва в съобщението на Европейската комисия.

