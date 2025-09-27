Дипломат №1 на Русия с остро предупреждение към ЕС и НАТО

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди НАТО и Европейския съюз, че "всяка агресия срещу моята страна ще бъде посрещната с решителна реакция", информира Ройтер, цитирана от БТА.



"Русия е обвинена, че почти планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Путин многократно е опровергал тези провокации", заяви Лавров пред Общото събрание на ООН.

"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос", категоричен бе Лавров, цитиран от ФОКУС..



"Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".



"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий", заяви дипломатът.



"Киевският режим, който завзе властта в резултат на организиран от Запада антиконституционен преврат през 2014 г., пое курс към ликвидиране на каноничната Украинска православна църква, законодателно изтребление на руския език във всички сфери – образование, култура, медии", отбеляза руският дипломат №1. "Украйна е единствената страна в света, която законодателно е забранила използването на родния език на почти половината от населението си".



Лавров посочи, че Европа, "обсебена от утопичната цел да нанесе стратегическо поражение на Русия", "мълчи по този въпрос". "Заради това на украинския режим е позволено всичко, включително терористични актове срещу политици и журналисти, изтезания и извънсъдебни екзекуции, безразборни бомбардировки на граждански обекти, безразсъдни диверсии срещу атомни електроцентрали", подчерта руският външен министър, предаде ТАСС.

"Киев и неговите европейски спонсори не разбират неотложността на момента и не демонстрират готовността си да водят честни преговори, заяви Лавров, цитиран от ФОКУС.



Лавров започна речта си с припомняне на последиците от Втората световна война и премина към съвременните конфликти.

Лавров говори общо за състоянието на международния ред, преди да премине към настоящата война в Газа.



Той заяви, че Русия осъжда нападението от 7 октомври, водено от бойци на Хамас в Газа, но посочи, че оттогава "няма оправдание за бруталните убийства на палестинци“ и че атаката над Газа ще продължи докат не остане нищо, което да се спаси.

