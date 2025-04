Чудовищен потоп в Гърция! Любими острови под вода

Невиждан потоп заля Гърция.

Силен дъжд и градушка причиниха сериозни наводнения и наложиха ограничения на движението на автомобили на островите Миконос, Сирос и Самос.

Цикладските острови в Гърция са изправени пред тежки метеорологични условия, издаден е червен предупредителен код до вторник сутринта, подчертават от правителството. Там живеят и много българи. От пожарната са спасили най-малко 15 души. Училища и обществени институции ще останат затворени.

Проливни дъждове наводниха пътища и по-ниските етажи на сградите. Водата е над един метър, съобщават местните жители. Сили на пожарната спасиха пътници от леки автомобили, които водата отнесе към морето. Няма жертви.

Видеозаписи от село Науса на острова показват коли и контейнери за боклук, които са пометени, докато улиците са наводнени от порои.

Кметът на остров Парос призова жители и туристи да не излизат навън и да се качат по възможност на по-висок етаж. Под вода са крайбрежните заведения и магазини. Остров Сирос беше ударен от градушка, а след това се наводни от много силен дъжд.

На остров Крит водата отнесе автомобили, паркирани навън. Сили на армията са в готовност да окажат помощ, където е необходимо.

Several cars swept way by heavy floods in Naousa of Paros, Greece 🇬🇷 (31.03.2025) pic.twitter.com/xCf36HJ8TU

Циклонът се движи към северната част на страната и тази нощ се очаква да засегне Пелопонес и след това Халкидики, предупреждават властите.

Силни морски бури спряха движението на фериботи към повечето острови в Егейско море. Прогнозите са, че екстремното време ще продължи и утре.

Забранено е движението по всички пътища на гръцкия остров Парос, съобщи гръцкото издание „Катимерини“. Властите в Гърция алармираха чрез системата за спешни съобщения 112, предупреждавайки жителите да избягват пътувания. Разрешено е да се движат само автомобили за Спешна помощ.

Очаква се екстремното време, характеризиращо се с обилни валежи и гръмотевични бури, да се засили в източната част на страната, като това ще засегне особено островите в Егейско море.

Властите призоваха жителите да останат на закрито и да бъдат внимателни с напредването на бурята.

Пороите ще засегнат и островите в източната част на Егейско море, включително Самос, Икария и Хиос, от днес до вторник вечерта.

Атика, Тесалия и Евия ще бъдат залети от силен дъжд през нощта срещу вторник. Додеканезите ще бъдат засегнати от вторник сутринта до сряда рано сутринта, докато Крит ще бъде обхванат от бури от вторник през нощта до сряда сутринта.

Just in | Flooding Devastates Greece



Destructive floods sweep through Naousa, Paros, Greece, carrying away cars and leaving a trail of destruction. pic.twitter.com/HHTIWMthqd