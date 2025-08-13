Още подробности за срещата Тръмп-Путин в Аляска

Нови подробности за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

Президентите ще се срещнат в петък в отдалечената военна база „Елмендорф-Ричардсън“ – американски военен обект в Анкъридж.

„Елмендорф-Ричардсън“ обединява военновъздушната база „Елмендорф“ и военната база на американската армия „Форт Ричардсън“, пише SkyNews, предаде "ДарикНюз".

Това е най-голямата военна база в Аляска и е дом на над 32 000 души – около 10% от населението на Анкъридж.

Районът е значим и за Русия: преди 158 години САЩ купуват Аляска от Руската империя.

Всъщност малкият остров Диомид в Аляска е на по-малко от пет километра от руския остров Голям Диомид в Беринговия проток, което показва колко географски близо са двете страни.

Съветникът по външната политика на Путин, Юрий Ушаков, заяви: „Изглежда напълно логично нашата делегация просто да прелети над протока, за да се проведе толкова важна и очаквана среща на лидерите на двете страни именно в Аляска“.

Във вторник прессекретарят на Белия дом Каролин Левит определи срещата като „упражнение по слушане“, целящо да се постигне „по-добро разбиране“ на ситуацията.

Путин ще бъде първият руски президент, който посещава Анкъридж, а някои критикуваха решението на американския президент да проведе разговорите за конфликта между Русия и Украйна именно в Аляска.

„Лесно е да си представим Путин да прави аргумент по време на срещите с Тръмп от рода на: "Ето, ние ви дадохме Аляска. Защо Украйна да не ни даде част от своята територия?’“, коментира Найджъл Гулд-Дейвис, бивш британски посланик в Беларус.

Макар това да е първото пътуване на Тръмп до Аляска от началото на втория му мандат, той е посещавал „Елмендорф-Ричардсън“ няколко пъти по време на първия си мандат.

