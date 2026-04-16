Бивше гадже на Гришо взриви цяла Русия. Кремъл отговори

Кремъл отговори на обръщението на топ блогърката Виктория Боня до руския президент Владимир Путин, събрало над 23 милиона гледания и 1,2 млн. реакции за дни. В него тя повдигна редица проблемни въпроси, а от Кремъл отбелязаха, че всички те в момента се решават.

В понеделник Боня, която живее в Монако и е бивша половинка на българската тенис звезда Григор Димитров, публикува едноминутно видео, в което заяви, че руснаците се страхуват от властите, а Путин „не знае много“ за реалното състояние на нещата в Русия и предупреди за назряващ бунт. До момента то е събрало над 23 милиона гледания и 1,2 млн. реакции.

Сред проблемите, които тя посочи, са наводненията в Дагестан, разливът на мазут в Анапа, унищожаването на домашен добитък в Сибир, блокирането на интернет и икономическите трудности в Русия, пише trud.bg.

Според прессекретаря на президента Дмитрий Песков, видеото „е привлякло вниманието на аудиторията в социалните мрежи“ и темите, които повдига, са резонансни.

„Разбира се, че го видяхме; доста е популярно, наистина има много гледания, привлече много внимание в социалните мрежи, това е така“, каза Песков, когато беше попитан дали в Кремъл са видели видеообръщението на инфлуенсърката и дали президентът ще отговори на него.

Песков отбеляза, че Боня засяга много теми, „по които, действително се работи“.

Обръщението на инфлуенсърката получи силен отзвук в Русия - както положителен, така и отрицателен. В нейна защита се намеси известната журналистка, доброволец и провоенен блогър Анастасия Кашеварова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com