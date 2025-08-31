Археолози откриха свещено място, свързано с Исус

Археолози смятат, че са открили свещеното място, където Исус е възвърнал зрението на сляп човек, описано в Библията, съобщи The Telegraph, предаде БГНЕС.

12-метровата стена, датираща отпреди 2 800 години, е построена в Йерусалим за събиране на вода и е позволила формирането на Басейна Силоам.

В Евангелието на Йоан е записано, че Исус е възвърнал зрението на просяк, като го е изпратил да се измие във водите на Силоам.

Директорът на разкопките Итaмар Берко от Израелската администрация по антики (IAA) заяви, че откритието предоставя „осезаема“ връзка с мястото, описано в Евангелието:

„До днес можехме само да четем в Библейския текст за съществуването на Басейна Силоам, а сега можем да видим осезаемите му останки и началото му. Зад нас е монументална стена-дамба, огромна по размери, над 11 метра висока, датирана отпреди 2 800 години по времето на Първия храм, в епохата на царете Йоаш и Амазия“.

Стената е не само 12 метра висока, но и над осем метра широка и поне 21 метра дълга.

Тя е била част от инженерно съоръжение, което е събирало вода от извора Гихон и я е канализирало през долината Тиропеон до потока Кидрон.

Дамбата вероятно е била построена както за съхранение на вода при суша, така и за предотвратяване на внезапни наводнения. Археолозите успели да датират структурата чрез радиовъглероден анализ на клонки и пръчки, използвани в строителния хоросан, като сравнили резултатите с климатични данни. Те установили, че дамбата е изградена в период с ниски валежи, редувани с кратки и интензивни бури, които могат да предизвикат наводнения.

Съ-директорът на разкопките д-р Нашон Сзантони отбеляза:

„Това е най-ниската точка в древен Йерусалим. Всичката вода, целият дъждовен отток по същество се събира тук в този централен, голям дренажен басейн на града. Ако не беше тази дамба, водата, която тече по този канал, просто щеше да се излива в долината Кидрон директно към Мъртво море“.

Министърът на културното наследство Амихай Елияху добави:

„Разкриването на най-голямата дамба, откривана някога в Израел, в сърцето на древен Йерусалим, е осезаемо доказателство за силата на Юдейското царство и креативността на неговите царе при справяне с природни и екологични предизвикателства“.

