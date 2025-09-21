Археолози откриха изумителна находка от времето на Клеопатра

Археолози попаднаха на изумителна находка от времето на Клеопатра Седма.

Доминиканска археологическа мисия откри потънало пристанище от времето на знаменитата царица Клеопатра Седма на дъното на Средиземно море, край Александрия, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, предава БТА.

Сред намиращите се на 12 метра дълбочина останки са намерени каменни и метални котви с различни размери и амфори. Екипът се е натъкнал на продължението на тунел, който свързва храмовия комплекс в древноегипетския град Тапосирис Магна със Средиземно море, и е установил, че старата брегова линия се е намирала на около четири километра от днешната.

Проучванията се провеждат под ръководството на Катлийн Мартинес от Университета в Сан Доминго в сътрудничество с Робърт Балард, известен с откритието на останките на “Титаник”, директора на Центъра за крайбрежно и морско картографиране в Университета в Ню Хемпшир Лари Майер, Върховния археологически съвет и египетския военноморски флот.

Миналата година доминиканската изследователка обяви откриването в Тапосирис Магна на монети с ликовете на Александър Велики и Клеопатра и статуи на богинята Изида.

Други удивителни находки в потъналия град са подземен акведукт, подобен на смятания за инженерно чудо Тунел на Евпалин на остров Самос в Гърция, и мумии със златни езици на около две хиляди години.

Мартинес от години търси гробницата на Клеопатра Седма, която е последният монарх от птолемейската династия, управлявала Египет след Александър Велики. Историци смятат, че е възможно тя да се намира в района на Александрия – някъде в пустинята или дори сред подводните руини.

Тапосирис Магна е основан от Птолемей Втори Филаделф от династията на Птолемеите, който управлява Египет от 283 година пр.н.е. до 246 година пр.н.е. След като Александър Велики завладява египетските земи и полага основите на Александрия, Тапосирис Магна се превръща в религиозен център.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com