Започва ли Левски да мечтае за нов стадион

Мечтата на Левски за нов стадион изглежда напълно реална и е все по-близо до реализиране.

Ако се стигне до смяна на собствеността на 26-кратния шампион на България, официално ще бъде обявена и друга голяма новина – строежа на нов стадион.

Това е залегнало в преговорите между Наско Сираков и чуждестранния инвеститор, който проява засилен интерес към мажоритарния пакет акции на клуба, пише „Тема спорт“. В сините среди се говори, че бъдещият собственик вече е предоставил банкови гаранции, че има заделени средства за строежа на „Георги Аспарухов“.

Вече повече от година Левски е обособил специално дружество, което отговаря за цялостната реновация на „Герена“. През миналата пролет бе проведено и извънредно общо събрание за този казус. Но тогава от клуба обявиха, че няма сериозно развитие. А само е правено „предпроектно проучване“ за това колко би струвала нова арена с капацитет малко над 20 хиляди зрители.

