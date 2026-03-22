Ювентус отново разочарова, изпусна победата срещу Сасуоло

Отборът на Ювентус допусна нова грешна стъпка в Серия А, след като завърши 1:1 у дома срещу новака Сасуоло в мач от 30-ия кръг. „Бианконерите“ поведоха рано, но не успяха да задържат преднината си и изпуснаха победата в края. Ключов момент се оказа пропусната дузпа в последните минути. Така тимът остава извън челната четворка и продължава да губи позиции.
Домакините започнаха силно и откриха резултата още в 14-ата минута чрез Кенан Йълдъз. Ювентус контролираше темпото през първото полувреме, но не успя да увеличи преднината си.
След почивката Сасуоло изравни чрез Андреа Пинамонти, който се възползва от колебания в защитата на домакините. Гостите показаха повече увереност и започнаха да създават опасности пред вратата на Ювентус.
Кулминацията дойде в 87-ата минута, когато съдията отсъди дузпа за игра с ръка на Джей Идзес след намеса на ВАР. Мануел Локатели застана зад топката, но ударът му беше спасен от вратаря Арианет Мурич.
Ювентус остава на пето място с 54 точки, докато лидер е Интер с 68 и мач по-малко. Сасуоло се намира на десета позиция с 39 точки и продължава стабилното си представяне.
Срещи от 30-ия кръг на Серия А:
Парма-Кремонезе 0:2
Милан-Торино 3:2
Ювентус-Сасуоло 1:1
В неделя:
Комо-Пиза
Аталанта-Верона
Болоня-Лацио
Рома-Лече
Фиорентина-Интер
От петък:
Каляри-Наполи 0:1
Дженоа-Удинезе 0:2
В класирането води Интер с 68 точки и мач по-малко, следван от Милан с 63, Наполи с 62, Комо с 54 и мач по-малко, Ювентус с 53, Рома с 51 и мач по-малко и други.
