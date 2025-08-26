Вундеркинд донесе шампионска победа на Ливърпул

Ливърпул постигнаха драматична победа като гост на Нюкасъл в двубой от втория кръг на Висшата лига.

Червените спечелиха с 3:2 след гол на 16-годишния Рио Нгумоа дълбоко в добавеното време и се присъединиха към Арсенал и Тотнъм на върха с пълен актив след 2 кръга.

Както и в миналия мач и сега шампионите се огънаха и показаха проблемите си в защита, но отново съумяха да измъкнат триумфа и разбиха сърцата на непримиримите Свраки, които бяха близо до подвиг вкарвайки два гола с 10 души, но в края все пак останаха с празни ръце.

В състава на домакините нямаше изненади, като отново Антъни Гордън бе поставен на върха на атаката. За гостите обаче бе интересно, тъй като Доминик Собослай бе поставен като десен защитник заради контузените Фримпонг, Брадли и Гомес, което потвърди и Арне Слот преди сблъсъка. Мак Алистър бе на път да стане баща и също липсваше, като бе заменен от Къртис Джоунс.

