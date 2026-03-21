Вратарят на Тотнъм ляга под ножа

Стражът на Тотнъм Гуилелмо Викарио ще се подложи на операция следващата седмица от херния, съобщиха от клуба. Хирургическата интервенция на италианския вратар е планирана така, че да има възможно най-малко влияние върху участието му в предстоящите мачове на "шпорите".

Викарио ще започне рехабилитацията си с медицинския екип на Тотнъм незабавно, като от клуба се надяват, че ще може да се завърне в игра през следващия месец.

До момента през сезона той има 42 мача за лондончани във всички турнири, като в 13 от тях не е допуснал гол.

