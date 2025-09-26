Веласкес готви изненада тази вечер на Лаута

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще заложи на фалшива деветка днес срещу Локомотив Пловдив.

Евертон Бала ще застане на върха на атаката за сметка на Мустафа Сангаре. Зад гърба на бразилеца пък ще действа Рилдо.

Испанецът отново има въпросителна за десния фланг на тима. 43-годишният наставник умува дали да върне в титулярния състав Марин Петков или отново да заложи на Карл Фабиен. Българският национал се включва силно след почивката, а наред с това и трансферните саги около него вече приключиха и е ясно, че той ще остане на „Герена“ поне до зимата.

На десния фланг на отбраната пък ще се завърне Алдаир, който ще замени Оливер Камдем. 43-годишният специалист показа, че умело ротира състава си, а в следващите дни това ще му се наложи, тъй като сините ще изиграят три двубоя в рамките на девет дни. Първият е днес срещу Локомотив Пловдив, а във вторник е другото гостуване под Тепетата на Ботев. В събота пък столичани затварят цикъла с домакинство на Берое.

Сините имат проблеми с мускулни контузии, но на „Герена“ са оптимисти, че всички играчи ще попаднат в сметките на Хулио Веласкес. Очаква се отново извън групата да са ненужните Карлос Охене, Патрик Мислович и Фабио Лима, както и Никола Серафимов. Централният защитник още чака дебюта си, като по всичко изглежда, че няма да го осъществи и на „Лаута“.

