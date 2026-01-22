Ван Дайк със силни думи за Ливърпул

„Ако не сте обнадеждени като играч или фен на Ливърпул и нямате какво да очаквате с нетърпение, тогава очевидно това е проблем. Лично аз съм много обнадежден. Харесва ми да съм част от клуба и трудни дни винаги ще има, важно е как се справяш с тях и мисля, че ще стигнем до там. Не се притеснявам за това.“

Това каза капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк след победата с 3:0 над Олимпик Марсилия във Франция снощи.

И макар холандецът да не иска да заяви, че окончателно са направили преход в серията си от 13 мача без загуба, която рядко е била убедителна, той смята, че в представянето им има позитивизъм, който предлага оптимизъм за последните четири месеца от кампанията.

„Ако не сте обнадеждени като играч или фен на Ливърпул и нямате какво да очаквате с нетърпение, тогава очевидно това е проблем“, каза той. „Лично аз съм много обнадежден. Харесва ми да съм част от клуба и трудни дни винаги ще има, важно е как се справяш с тях и мисля, че ще стигнем до там. Не се притеснявам за това.“

Победата в сряда беше едва втората за тима в последните шест мача, тъй като равенствата срещу Лийдс, Фулъм и Бърнли навредиха на опита им да затвърдят мястото си в челната четворка на Висшата лига.

„Виждам напредъка, който постигаме, но това се наблюдава и в много други мачове, които играхме този сезон“, добави Ван Дайк. „Постоянството е нещото, което вероятно ти дава в края на сезона трофей или успех и това е нещо, което все още трябва да търсим. Все едно на всеки три или четири дни трябва да си там и да не се увличаш. Срещу Марсилия имахме добър ден, но това е всичко", отсече защитникът.

Тези непостоянни резултати поставиха мениджъра Арне Слот под лупа, но не до степен, в която трябваше да бъде попитан на пресконференцията си преди Марсилия дали уволненият треньор на Реал Мадрид Шаби Алонсо се е свързал с него относно поемането на щафетата. Слот отговори с шега, но се разбира, че клубът не е бил впечатлен и на журналиста беше ясно казано, че няма да отговаря на нито един от въпросите им след мача.

„Мисля, че критиката е неразделна част от нас, с това живеем и е абсолютно оправдана, ако погледнете какво правим през сезона. Това беше много трудна част от сезона за нас, играчите, и за мениджъра, но според мен той се справи много добре. В крайна сметка ние сме в бизнес, фокусиран върху резултатите, и всички сме оценявани - играчите, мениджърът и всички, които са свързани с резултатите - и това е, върху което работим, за да се подобряваме постоянно“, завърши Върджил ван Дайк.

