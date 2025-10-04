В последната минута! Челси разби Ливърпул

Челси победи драматично с 2:1 у дома Ливърпул в дербито от седмия кръг във Висшата английска лига.

Гол на Естевао на празна врата в шестата минута на допълнителното време след подаване на Марк Кукурея осигури ценния успех в полза на световния клубен шампион.

Секунди след попадението мениджърът на лондончани Енцо Мареска получи втори жълт и съответно червен картон заради невъздържана проява и напусна принудително резервната скамейка.

Преди това в 14-ата минута Мало Густо асистира за Мойзес Кайседо, който даде аванс за "сините".

"Червените" пропуснаха да се върнат в мача чрез Александър Исак и Мохамед Салах.

Шампионът във Висшата лига от миналия сезон изравни чрез Коуди Гакпо в 63-ата минута.

Натискът на Челси в самия край на двубоя в Западен Лондон даде резултат и Естевао осигури ценния успех за "сините", които се изкачиха на шеста позиция в класирането.

Ливърпул остава на втора позиция във Висшата лига с 15 точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com