Крилото на Манчестър Юнайтед Амад Диало се подигра на тактиката на Арсенал след победата на "червените дяволи" над претендентите за титлата.

Юнайтед влезе в мача с голямо желание и с печели с 3:2 седмица, след като надви и Манчестър Сити.

Победата предизвика празненства в лагера на Юнайтед както на терена, така и извън него, а котдивоарското крило пренесе ги пренесе и в социалните мрежи.

Преди мача фен на Арсенал с никнейм Джей, който е звезда в социалната мрежа X опита да предскаже изхода от мача.

Той написа: "Арсенал печели с 4:0, току-що ми изпратиха сценария."

След мача Диало побърза да му изпрати напомняне за прогнозата. Цитирайки я и добавяйки снимка на крайния резултат, той написа: "Наслаждавай се, ХЛАПЕ" с намигащо емоджи.

