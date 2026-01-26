Спорт

В Манчестър Юнайтед се присмяха на Арсенал за обрата

По повод на прогнози преди мача

В Манчестър Юнайтед се присмяха на Арсенал за обрата
26 яну 26 | 11:05
559
Стандарт Новини

Крилото на Манчестър Юнайтед Амад Диало се подигра на тактиката на Арсенал след победата на "червените дяволи" над претендентите за титлата.

Юнайтед влезе в мача с голямо желание и с печели с 3:2 седмица, след като надви и Манчестър Сити.

Победата предизвика празненства в лагера на Юнайтед както на терена, така и извън него, а котдивоарското крило пренесе ги пренесе и в социалните мрежи.

Преди мача фен на Арсенал с никнейм Джей, който е звезда в социалната мрежа X опита да предскаже изхода от мача.

Той написа: "Арсенал печели с 4:0, току-що ми изпратиха сценария."

След мача Диало побърза да му изпрати напомняне за прогнозата. Цитирайки я и добавяйки снимка на крайния резултат, той написа: "Наслаждавай се, ХЛАПЕ" с намигащо емоджи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Спорт
Коментирай
1 Коментара
Фаро
преди 10 минути

Как увeличиx размера на пeниca си с 5 см за месяц?! Оказва се, че е лесно и безoпacно, пpочeтeте сами:---- https://urlit.co/taina

Откажи