В Манчестър Юн се разреваха срещу съдиите в Англия

Манчестър Юнайтед е готов да подаде жалба до съдийската комисия на Висшата лига (PGMOL) след спорно решение в мача срещу Борнемут, завършил 2:2.

Ситуацията, която разгневи "червените дяволи", се разигра в 67-ата минута при аванс от 1:0. Амад Диало нахлу в наказателното поле, където бе избутан от защитника Адриен Труфер. Въпреки контактa, съдията Стюарт Атуел не отсъди дузпа, а остави играта да продължи.

Малко след това Борнемут изравни, като именно Труфер подаде за попадението, което допълнително изостри недоволството на гостите.

Според "Daily Mail" от Манчестър Юнайтед са бесни от решението и го определят като поредна грешка на ВАР, която може да има сериозни последици за отбора в битката за място в Шампионската лига.

От "Олд Трафорд" са категорични, че нарушението срещу Диало е било очевидно и е трябвало да бъде отсъдена дузпа.

