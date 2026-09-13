В Манчестър Юн се разреваха срещу съдиите в Англия
Слмед като са поддържани от тях години наред
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Слмед като са поддържани от тях години наред
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Въпросите са много и вече се задават открито
Какво поискаха червените след клането в събота
Главният мениджър на "Литекс" Стойчо Стоилов скочи срещу съдийската бригада след 3:3 с "Берое" в Стара Загора. "Не сме доволни от равенството, но с ог...