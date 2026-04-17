В Евертън се заканиха на Ливърпул преди дербито

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс иска да направи стадион „Хил Дикинсън“ щастлив дом, а известна победа над градския съперник Ливърпул в първото дерби на Мърсисайд на новия стадион в неделя би допринесла много за постигането на това, съобщава Ройтерс.

Изминаха няколко сезона, откакто Евертън участва в европейските турнири, но с шест мача до края на кампанията във Висшата лига те са на пет точки зад петия Ливърпул в таблицата, разлика, която биха могли да намалят до две този уикенд.

Миналият сезон беше типично трескаво последно дерби на „Гудисън Парк“, когато воле на Джеймс Тарковски в последните секунди донесе на Евертън равенство 2:2.

Стадион „Хил Дикинсън“ все още не се е чувствал като дом за много евертонци, но победа в дербито в шумен неделен следобед може да започне да променя това. „Когато се местиш на нов стадион, винаги е трудно“, каза Мойс пред репортери в петък. „Ако прегледате записите на всички отбори, които са построили нови стадиони, никога не е било лесно. Имахме своите възходи и падения, имахме страхотен старт, мачовете в средата не бяха толкова добри, но сега намираме малко по-добра форма“, смята треньорът.

Ако останем в силна позиция, си даваме всички шансове да постигнем нещо в Европа. Най-важното за мен е, че с шест мача до края на мача имаме за какво да играем. През последните години играехме да оцеляване. Надявам се да можем да запазим мечтата жива“, каза още шотландецът.

