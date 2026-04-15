Ужасните прогнози за звезда на Франция и Ливърпул се сбъднаха

Най-лошите прогнози за състоянието на Юго Екитике се сбъднаха – нападателят на френския национален отбор и английския Ливърпул е получил разкъсване на ахилесовото сухожилие по време на мача срещу ПСЖ във вторник.

По първоначална информация, съобщена от френски медии и потвърдена в последствие, контузията ще лиши Екитике от участието в предстоящото Световно първенство с „петлите“ и може да наложи отсъствие от терените за около девет месеца.

Според сведения, първоначално публикувани от Le Parisien и по-късно потвърдени от L’Équipe, травмата е сериозна и прогнозите за продължителна рехабилитация са неблагоприятни за играча. До момента няма официално изявление от ръководството на мърсисайдци, което оставя отворени детайли около точната диагноза, плановете за операция и очаквания график на възстановяване. Ситуацията е следена внимателно и в българските спортни новини, като тази тема се определя като важни новини за феновете и клубовете.

Загубата на Екитике е тежък удар и за клубния му тим, и за националния отбор на Франция. Нападателят се утвърди като водещ реализатор на Ливърпул през настоящия сезон, с 17 отбелязани попадения във всички турнири, което подчертава ролята му в офанзивната част на отбора. Отсъствието му ще принуди треньорите да преразгледат атакуващите варианти и да търсят заместници, които да поемат тежестта на голмайсторската функция в следващите седмици и месеци.

