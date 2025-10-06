УЕФА взе решение за Барса и Милан

УЕФА разреши мачовете Виляреал - Барселона от Ла Лига и Комо - Милан от Серия А да се играят вместо в Испания и Италия - извън Европа.

Европейската централа потвърди категоричното си несъгласие мачове от националните първенства да се провеждат извън държавите, но реши да одобри две заявки за това.

Срещата между "жълтата подводница" и каталунците ще се проведе в Маями, САЩ, докато италианският двубой ще се изиграе в австралийския град Пърт.

Това прецедентно решение на УЕФА може да доведе до сериозна полемика, за каквото говори и шефът на централата Александър Чеферин, обявявайки, че това е "изключение, а не прецедент".

"Мачовете от лигата трябва да се играят у дома, всяка друга мярка би лишила лоялните фенове от правата им и би могла да внесе изкривяващи елементи в състезанията", каза Чеферин.

