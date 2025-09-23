Трус в Реал Мадрид! Решението за Винисиус

Реал Мадрид е готов да се раздели с Винисиус Жуниор, ако той откаже новата оферта на "кралете" за преподписване.

Както е известно, Вини все още не е подновил договора си с испанския клуб, като сегашният му контракт изтича през 2027.

Според телевизионното предаване "Ел Чирингито" Реал ще направи оферта на бразилския национал за нов контракт, но със сигурност няма да се подаде на претенциите на нападателя, като между двете страни има напрежение и в спортен план, пише gol.bg.

Ръководството на Реал е преговаряло с агента на футболиста Фредерико Пена в продължение на два часа в понеделник, като след края на срещата мениджърът не е направил никакъв коментар.

"Ако приеме условията, които са му предложени, ще подпише. Ако не, ще си тръгне от клуба", категоричен е журналистът Хосеп Педрерол.

Винисиус, който бе абсолютен титуляр при Карло Анчелоти, в момента вече не е толкова незаменим в схемата на Шаби Алонсо, като бразилецът е изиграл само един пълен мач от началото на сезона. Той е бил сменян седем пъти, а два пъти е влизал на терена и като резерва.

Според друг журналист - Маркос Бенито, ако не се промени статутът на Винисиус, той може да бъде продадем от Реал Мадрид още през зимата.

През април се смяташе, че е постигнато съгласие между Реал и Винисиус за нов договор, но през юли "Кадена Сер" предаде, че бразилецът иска същата заплата като Килиан Мбапе, за да подпише, което е блокирало преговорите.

