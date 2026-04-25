Тайната на Роналдо за перфектна форма - проговори личният му готвач

Бившият личен готвач на Кристиано Роналдо разкри любопитен детайл от режима на звездата – нападателят напълно е изключил млякото от диетата си, за да поддържа изключително добра физическа форма.

Роналдо, който вече е на 41 години, продължава да играе на високо ниво и често е даван за пример за дълголетие в спорта. Очаква се той да бъде водеща фигура в състава на национален отбор на Португалия на предстоящото световно първенство. През годините той многократно е впечатлявал феновете със своята изваяна физика, която поддържа с дисциплина и строг режим.

През февруари Роналдо сподели пред своите стотици милиони последователи в социалните мрежи, че дълголетието и високото представяне не са случайност, а резултат от ежедневна работа и възстановяване. Според бившия му готвач Джорджо Бароне една от тайните зад формата му е именно липсата на мляко в менюто, пише "Дейли Мейл", цитира "GlasNews.bg".

Бароне твърди, че Роналдо избягва млякото, защото не го смята за естествено за човешкия организъм. По думите му хората са единствените същества, които консумират мляко от други животни и продължават да го правят и в зряла възраст, което според него противоречи на природните закони.

Освен това Роналдо спазва изключително строг режим – тренира до четири часа на ден и приема по шест малки хранения, богати на протеини. Възстановяването също е ключова част от ежедневието му, като използва сауни и ледени бани. Неговата физическа форма остава впечатляваща, като телесните му мазнини са около 7% – ниво, което е дори под стандартите за футболисти от елита.

Диетата му включва храни като авокадо, прясна риба, пилешко месо, зеленчуци, киноа и плодове. Захарта е напълно изключена, а въглехидратите идват основно от зеленчуци, вместо от тестени изделия като хляб и паста. Любимото му ястие остава традиционното португалско бакаляу а брас – комбинация от яйца, картофи и сушена треска.

Бароне подчертава, че хранителният режим на Роналдо е балансиран, но изключително чист – без преработени продукти и излишни добавки. Вечер звездата предпочита по-леки ястия, най-често риба или месо със зеленчуци.

Футболистът неведнъж е показвал и негативното си отношение към газираните напитки. По време на Евро 2020 той демонстративно премахна бутилка на Coca-Cola от масата пред себе си на пресконференция и призова хората да пият вода.

Интересното е, че подходът му се различава от този на Ерлинг Холанд, който наскоро разкри, че включва сурово мляко в диетата си, както и храни като пържоли и вътрешности. Бароне одобрява консумацията на органни меса заради високата им хранителна стойност, но остава категорично против млякото, дори и в този контекст.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com