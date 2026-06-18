Световен шампион цака ЦСКА

Неприятна новина за ЦСКА. Една от големите трансферни цели на "червените" може да им се изплъзне.

Носителят на купата на България може и да се размине със Стефано Сенси. Появи се нова възможност за италианския ас на Анортозис Фамагуста и това е АЕК Ларнака, пише "Тема спорт".

Проблемът за ЦСКА е в новия треньор на тима от Ларнака – Мауро Каморанези. През този сезон световният шампион с Италия за 2006 година водеше Анортозис, но след отминалата кампания си тръгва, за да поеме АЕК от 1 юли.

49-годишният бивш нападател на Италия може да пожелае да вземе със себе си Сенси, чийто качества добре познава. Двамата са в приятелски отношения и прекарват и част от свобоното си време заедно.

Кипърският сайт themasports съобщава, че АЕК Ларнака и през зимата е направил опит да вземе 30-годишният италиански халф.

“Назначаването на Каморанези в АЕК беше напълно нормално да не се хареса на част от феновете на Анортозис. Въпреки това те разбират италиано-аржентинския треньор за решението му да поеме работа в добре организиран клуб с по-високи цели в настоящия момент.

Някои започнаха да правят връзки дали и Сенси няма да последва Мауро в „АЕК Арена“. Спомняте си, че още през януари се обсъждаше сериозно възможността италианецът да облече жълто-зелената фланелка.

За да сме точни, не са достигали до нас информации, че АЕК възнамерява да направи конкретен ход за италианския футболист.

Това, което научаваме, е, че към момента Сенси по-скоро клони към решение да продължи кариерата си в чужбина. Интерес към него има не само от ЦСКА София, но и от няколко други клуба, като около него се въртят различни трансферни слухове.

Ако в крайна сметка реши да остане в Анортозис, той от време на време вероятно ще кани Мауро да играят падел – нещо, което двамата са правили често в Ска̀ла, когато са били съотборници и са делили съблекалнята на стадион „Антонис Пападопулос“, пише кипърската медия.

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