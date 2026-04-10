Стана ясно кой ще свири Вечното дерби

28-годишният Мариян Гребенчарски от Самоков ще ръководи за първи път в кариерата си "вечното дерби" между ЦСКА и Левски. Това стана ясно след обявяването на съдийските назначения от БФС.

Реферът навлиза едва в третия си пълен сезон в efbet Лига, но получава сериозно доверие за един от най-напрегнатите мачове в българския футбол.

До него ще бъдат опитните асистенти Иво Колев и Георги Тодоров, които са с международен статут. Солидна подкрепа идва и от ВАР, където главен съдия ще бъде Никола Попов, подпомаган от Димитър Димитров.

Предстоящият сблъсък между "сини" и "червени" има допълнително напрежение, тъй като Левски води в класирането с 9 точки пред шампиона Лудогорец и всяка грешка може да се окаже решаваща в битката за титлата.

