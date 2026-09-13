Стана ясно кой ще свири Вечното дерби
За първи път в кариерата си водие такъв мач
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За първи път в кариерата си водие такъв мач
Китарист, певец и текстописец на групата The Replacements
Мачът ще се играе на 14 ноември
Вижте съдийските назначения за мачовете от 15-ия кръг в Еfbet Лига:
Мачът е на 11 октомври в Хелзинки
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София. Съдийската комисия на БФС определи рефера за първия осминафинал от турнира за купата на България по футбол – ЦСКА – "Левски", който ще се играе...
Съдията Феликс Брих, който взриви Бундеслигата, като зачете гол фантом на "Байер" срещу "Хафенфайм" в петък, ще свири дербито "Милан" - "Барса" от Шам...