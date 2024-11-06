Спорт

Изненада! Жена ще свири мач в А група

Вижте съдийските назначения за мачовете от 15-ия кръг в Еfbet Лига:

Изненада! Жена ще свири мач в А група | StandartNews.com
06 ное 24 | 12:01
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Иван Влахлиев

 Наряд да ръководи мач в А група получи чаровната дама Христиана Гутева. Красивата русокоска ще свири при двубоя на домакините между Арда и Враца в Кърджали

Новобранецът Мартин Великов ще раздава правосъдие при гостуването на Локомотив Пловдив на Славия в събота.

Димитър Димитров (Малкия каубой) пък бе пратен в петък на Ботев Пловдив - Локо София.

Съдийските назначения за мачовете от 15-ия кръг в Еfbet Лига:
 
8 ноември, 15:00 часа
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
8 ноември, 17:30 часа
ПФК Ботев Пловдив АД - ФК Локомотив 1929 София
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Венцислав Георгиев Митрев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Мартин Иванов Марков
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
9 ноември, 12:30 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив Пловдив 1926
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Васил Петров Минев    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
9 ноември, 15:00 часа
ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Черно море 
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
9 ноември, 17:30 часа
ПФК Левски - ПФК Септември Сф
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Кристина Георгиева Георгиева
СН:    Никола Петров Джугански     
 
10 ноември, 12:30 часа
ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
10 ноември, 15:00 часа
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ФК Крумовград 
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
10 ноември, 17:30 часа
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945 
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Георги Крумов Виделов

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Автор Иван Влахлиев

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