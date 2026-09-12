Изненада! Жена ще свири мач в А група
Вижте съдийските назначения за мачовете от 15-ия кръг в Еfbet Лига:
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Вижте съдийските назначения за мачовете от 15-ия кръг в Еfbet Лига:
Мачовете започват по едно и също време - 19,00 часа.
Тимът на Сашо Ангелов спечели класически
С битката между София и Пловдив стартира първенството в „А” група.
София. Привърженици на „Левски" нападнаха играчите в синьо след изпуснатата шампионска титла пред стадион Герена. Агресията на феновете се насочи към...