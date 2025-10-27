След 81 мача в един ден тенис турнирът на ОББ излъчи новите си шампиони

Кортовете на Националния тенис център в София събраха любители на тениса в шестото издание на тенис турнира на ОББ. Едно от най-чаканите състезания по тенис за аматьори се проведе в събота, 25.10.2025 г., след като стартът му бе отлаган два пъти заради лошото време. Така, буквално „между капките“, в рамките на само един ден, се изиграха 81 мача, които предложиха много хъс, драматични обрати, оспорвани срещи и много положителни емоции на кортовете и по трибуните.

Надпреварата при смесените двойки бе спечелена от Цоло Цветков и Гергана Недина, които в предходната година се класираха втори. Те победиха след решителен тайбрек Юлиан Йорданов и Ралица Вълчанова.

При мъжете титлата отиде при двойката Петър Колев и Марк Хаджижеков, след като техните съперници Иван Каневчев и Явор Руменов бяха принудени да се оттеглят служебно заради травма и не успяха да повторят силното си представяне от предходните кръгове.

По традиция, наградите на победителите бяха връчени от Петър Андронов – главен изпълнителен директор на бизнес ресор „Международни пазари“ на KBC Group и председател на надзорните съвети на ОББ и ДЗИ, както и от Стефан Цветков – президент на Българската федерация по тенис. Главен съдия на турнира бе Милена Коцева, която осигури безупречна организация и справедливо протичане на всички срещи.

Първото издание на турнира на ОББ се провежда през 2018 г., като благодарение на постоянството и професионалната организация през годините той се утвърди като една от най-силните, очаквани и разпознаваеми любителски тенис-надпревари в страната. Турнирът е част от дългосрочната политика на KBC Group за насърчаване на здравословния начин на живот и продължава устойчиво да обединява хора с обща любов към играта – дори и когато времето не е на тяхна страна.





