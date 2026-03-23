Ще се срине ли отново Арсенал?

След като Манчестър Сити спечели с 2:0 срещу Арсенал във финала за Карабао къп все по-упорито се заговори, че това ще окаже огромно влияние върху определянето тазгодишния шампион във Висшата лига.

Това беше сблъсък между първите два отбора в надпреварата, като "артилеристите" са с девет точки преднина и мач повече.

Пеп Гуардиола спечели петата си титла от Купата на лигата - най-много от всички мениджъри, докато надеждите на Арсенал за четири отличия се провалиха. Двата отбора ще се срещнат отново в неделя, 19 април, в мач, който може да се окаже ключов за тях.

Бившият нападател на "топчиите" Иън Райт коментира, че въпреки разликата от девет точки, тя може бързо да бъде намалена, за да се постигне нервен край на сезона.

"Това е малка разлика и Арсенал наистина трябва да се префокусира и да се върне на правилния път към това, което иска да направи. Трябва да печели мачове сега", каза Райт пред "Sky Sports".

"Финалът за Купата на Карабао промени облика на надпреварата за титлата този сезон", коментира от своя страна Джейми Реднап.

