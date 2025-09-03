Шок по време на мач в Италия! Легенда е в потрес

Шокиращ акт на насилие разтърси футболна Италия, след като 13-годишно момче, което играе като вратар, е било нападнато от баща на противников играч.

Грозната сцена се е случила по време на детски турнир в Коленьо, градче близо до Торино.

Момчето е хоспитализирано с счупен глезен, подути скули и травма в областта на главата. Докторите са го освободили от болнично лечение, но детето ще има нужда от рехабилитация.

Детето е попитало баща си след инцидента дали би ударил някой от другия отбор, както е направил нападателят.

40-годишният мъж е издирван от местната полиция.

Отборът на Волпиано Пианезе, в който играе детето, се е отказал от участие в турнира в знак на протест.

По отношение на казуса, мнението си изказа и легендата на Ювентус - Джанлуиджи Буфон.

"Нямам думи. Трябва да се направи нещо наистина бързо, за да се възстанови реда, уважението и човечността, които са в основата на нашия живот. Това варварско и нечовешко поведение говори за липса на образование и тотална липса на самоконтрол", сподели Буфон.

Това е поредния тежък инцидент с млад футболист в Европа, след като преди дни, във Франция дете от школата на Олимпик Лион уби тийнейджър с нож.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com