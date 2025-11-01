Сеч на футболни съдии в Турция! Няма такъв скандал

Турският футбол е разтърсен от невиждан скандал, след като Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани временно 149 съдии и асистенти заради участие в залагания на мачове. Решението е резултат от мащабно вътрешно разследване, което разкри дълбоко проникване на бетинг практики дори сред арбитрите от професионалните дивизии. Дисциплинарната комисия вече е наложила наказания между 8 и 12 месеца, а проверките срещу още трима рефери продължават.

Безпрецедентен удар по системата

ТФФ публикува пълния списък на санкционираните съдии на официалния си сайт и поясни, че наказанията са определени според тежестта на нарушенията. Според президента на федерацията Ибрахим Хаджъосманъглу мащабите на корупцията надхвърлят всички очаквания. Той разкри, че от общо 571 активни съдии в страната 371 имат регистрации в бетинг компании, а 152 дори са залагали на футболни срещи.

„Турският футбол е в морална криза. Фундаменталният проблем е липсата на етика и морал. Попитайте всеки съдия дали не си е получил парите от федерацията – и ако има дори един такъв случай, ще подам оставка“, заяви Хаджъосманъглу, цитиран от Си Ен Ен. Той добави, че възнагражденията на реферите са били увеличени два пъти през последните години, което изключва финансови оправдания за поведението им.

Шокиращи мащаби на залаганията

Разследването е показало, че някои от арбитрите са преминали всякакви граници – един от тях е направил 18 227 залога, а 42-ма са надхвърлили 1000. „Някои от тези хора просто са превърнали хазарта в ежедневие. Имаме съдии, които очевидно са изгубили контрол“, коментира Хаджъосманъглу.

Президентът на федерацията уточни, че има и няколко случая на съдии с единичен регистриран залог, но всички те ще бъдат разгледани поотделно от дисциплинарните органи. Скандалът вече предизвика буря от реакции в турската общественост и спортните среди, като мнозина го определят като „най-големия морален срив“ в историята на турския футбол.

