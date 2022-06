Роналдо понесе неочакван удар, феновете в шок

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо понесе неочакван удар, след като не попадна в Топ 10 на най-великите играчи в историята на "Манчестър Юнайтед".

Класацията беше направена от авторитетното британско футболно списание "Four Four Two", съобщава България Он Еър. 37-годишният нападател е едва 12-и, а позицията му е изненадваща дори за най-големите фенове на "Юнайтед".

Интересното е, че освен Роналдо в подреждането има само още настоящ играч на "червените дяволи". Това е вратарят Давид де Хеа, на когото е отредена 22-а позиция. Испанецът е един от четиримата вратари, попаднали в класацията. Останалите са Хари Грег, Едвин ван дер Сар и Петер Шмайхел.

Кристиано Роналдо е един от двамата футболисти с по два престоя на "Олд Трафорд", попаднали в избора на популярното списание. Другият е Марк Хюз.