Разкриха коя е загадъчната хубавица в Левски

Загадъчната жена в щаба на Левски, която предизвика много въпросителни с появата си на резервната скамейка на тима, се оказа нутриционист от Испания.

Дамата е на 22 години и е в щаба по желание на наставника Хулио Веласкес. Тя се занимава с хранителния режим на футболистите. Хубавицата се казва Марина Ореа и отскоро е диетолог на тима.

Проверка на „Мач Телеграф“ показа, че за първи път Левски има в щаба си нутриционист, което е обичайна практика в Западна Европа.

