Разкриха кой става футболист № 1 на България

Полузащитникът на английския Лийдс и националния отбор на България Илия Груев ще бъде новият носител на приза „Футболист №1″ на България за 2025 година. Поне такива са слуховете около класацията в навечерието на награждаването, което е в неделя.

Мач Телеграф“ твърди, че втори в класацията е халфът на Лудогорец Ивайло Чочев, а трети – Кирил Десподов, който спечели приза през последните четири години.

Интересно е да се отчете, че Илия Груев беше на второ място в класацията през последните 3 година, като всеки път на първо място беше Кирил Десподов. Говори се, че заради това съперничество двамата не са в много добри отношения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com