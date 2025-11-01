ПСЖ се спаси на косъм! Остава на върха

Пари Сен Жермен победи Ница с 1:0 в двубой от 11-ия кръг на Лига 1 и запази първото място в класирането. Единственият гол в срещата падна в четвъртата минута на добавеното време, когато Гонсало Рамош се разписа с глава след центриране от корнер.

На "Парк де Пренс" домакините владееха инициативата и можеха да поведат още в 14-ата минута, но вратарят на Ница Йехван Диуф спаси удара на Брадли Баркола. Малко преди почивката Ашраф Хакими също опита късмета си, но стражът отново се намеси решително.

След паузата парижани натиснаха още повече, като Диуф отрази и силен изстрел на Витиня в 68-ата минута. Защитата на Ница обаче не издържа в самия край - след изпълнение на ъглов удар Хвича Кварацхелия центрира, а Гонсало Рамош с точен удар с глава донесе победата.

С успеха ПСЖ събра 24 точки и остава лидер в Лига 1, докато Ница заема осмото място с 17 точки.

