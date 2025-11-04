Половин Пловдив в траур. Останалите ликуват!

Ботев Пловдив печели със служебно 4:0 градското дерби с Локомотив, което беше прекратено в 41-ата минута, след като от трибуна "Бесика" на "черно-белите" бе хвърлена бутилка, която удари вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.

Това обяви председателят на Дисциплинарната комисия на БФС Юрий Кучев. "Смърфовете" отнасят и санкция в размер на 15 000 лева, като в следващите си три домакинства Локомотив ще играе без публика. Ботев от своя страна ще даде около 13 000 лв.

Кучев защити също действията на съдията Драгомир Драганов и делегата Христо Ботев при ескалацията на напрежението между двата отбора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com