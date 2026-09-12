Половин Пловдив в траур. Останалите ликуват!
След решението на БФС за прекратеното дерби на града
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След решението на БФС за прекратеното дерби на града
Коя е датата, предизвикала радостта
Какво се случва по бензиностанциите
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Съобщението е на министър Иванка Шалапатова.
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