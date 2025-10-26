Пълна мистерия с бедещето на Вуцов

Бъдещето на вратаря на Левски Светослав Вуцов в националния отбор на България продължава да е обвито в мъгла.

Селекционерът Александър Димитров отказа да разкрие какво се е случило на провелата се във вторник среща с вратаря в „Бояна“. Специалистът изгледа на живо мача Славия – Черно море.

„Оттегли се по свое желание. Когато има нова среща, ще разберете. Когато има новини, ще бъдете уведомени. Ние нищо не крием. Така че… Аз искам най-добрите ни футболисти в момента да са в националния отбор. И така трябва да бъде“, заяви Димитров пред bTV и побърза да избяга от разговор по темата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com