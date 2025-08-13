Отбор от Втора лига остана без треньор

Етър се разделя с треньора Живко Желев. Специалистът е първият, който напуска поста си от началото на сезона във Втора лига.

Официалното съобщение на "болярите":

"Уважаеми привърженици, футболни хора и приятели на Етър,

Ръководството на „Етър“ Велико Търново изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора.Под тяхно ръководство „виолетовите“ записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба", започва текстът.

"Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на Етър.

Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги.

Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път, и оставаме уверени, че вратите на „Ивайло“ винаги ще бъдат отворени за тях.

Благодарим ви!", гласи съобщението.

Треньорският тандем Илиян Киряков/Марин Стефанов ще води отбора на Етър в предстоящия мач от Втора лига срещу Янтра (Габрово), съобщиха още от великотърновския клуб. Двамата вече започнаха да водят тренировките на „виолетовите“ след раздялата на отбора с Желев.

Илиян Киряков и Марин Стефанов дълги години са били в треньорския екип на Етър като асистенти, но в отделни мачове са водили отбора и като старши треньори. Двамата са легенди на клуба – Киряков от шампионския период, а Стефанов – десетина години по-късно, когато беше и капитан. В момента работят в детско-юношеската школа на "виолетовите“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com