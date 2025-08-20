Огромни премии чакат сините при влизане в Лига на конференциите

Левски се изправя утре вечер от 21:00 срещу АЗ Алкмаар в първи мач от плейофите за влизане в същинската фаза на Лигата на конференциите. Освен от над 30 хиляди по трибуните сините ще бъдат надъхани и от бонуси за елиминиране на нидерландците.

Отборната премия, която възпитаниците на Хулио Веласкес ще приберат, е в размер на 600 хиляди евро, пише „Тема Спорт“. Както е известно, на всеки клуб, участващ в турнирния етап на надпреварата, се полагат точно по 3.17 милиона евро от наградния фонд на УЕФА.

До момента Левски вече заработи 1.45 милиона от европейската валута за представянето си в Лига Европа и Лигата на конференциите, като в тази сума не влизат приходите от билети и телевизионни права. 750 хиляди са за достигането на плейоф, а отделно от това клубът прибира и по 175 хиляди евро за всеки изигран кръг.

Сините напълно ще си заслужат премията, ако попаднат в същинската фаза на Лигата на конференциите. Отборният бонус от 600 хиляди евро се равнява на 19% от парите, които ще постъпят в касата на Левски от достигането на турнирния етап на надпреварата. На всеки тим, участващ в него, се полагат точно по 3.17 милиона евро от наградния фонд на УЕФА.

Ако Левски се добере до следващата фаза, то със сигурност ще изиграе още 6 двубоя на континенталната сцена. Първият от тях ще е на 2 октомври, а последният на 18 декември. Първите 24 тима в нея пък ще продължат към елиминациите напролет

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com