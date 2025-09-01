Обрат с Керкез. Решението на ЦСКА

ЦСКА няма да уволнява Душан Керке, поне засега. Това решиха от клуба, с което се потвърдиха думите на Бойко Величков веднага след равенството 2:2 със Славия на стадион "Александър Шаламанов".

Босненският спец ще има възможността да проведе мини лагер в Банско по време на паузата за национални отбори. На него треньорът няма да може да използва седем играчи. С повиквателни са Теодор Иванов, Петко Панайотов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Сейни Санянг и Мика Пинто.

В подножието на Пирин обаче ще са последните нови попълнения на ЦСКА и това ще даде възможност на Керкез да ги запознае с идеите си и да ги внедри в отбора. И след лагера вече няма да има място да оправдания, защото треньорът ще е имал време да стикова състава.

