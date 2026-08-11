Нотингам Форест подписа с Усман Диоманде за 40 милиона евро

Нотингам Форест потвърди трансфера на защитника на Кот д'Ивоар Усман Диоманде от Спортинг за 40 милиона евро. Диоманде подписа договор за четири години, в него има и опция за удължаване с още един сезон. Това е третото ново попълнение на Форест през лятото след Густаво Са и Ксавер Шлагер, които пристигнаха като свободни агенти от РБ Лайпциг. Клубът разполага със сериозни средства след рекордната продажба на Елиът Андерсън в Манчестър Сити за 135 милиона евро.

От Кот д'Ивоар до Лисабон

Диоманде е израснал в академията OS Abobo в Кот д'Ивоар, след това преминава през датския Мидтиланд, преди през януари 2023 г. да се присъедини към Спортинг. Той бързо се превърна в основна фигура за португалския клуб, като общо има 132 мача във всички турнири, като спечели две титли на страната и Купата на Португалия. Диоманда също така играе за Кот д'Ивоар, като печели Купата на африканските нации през 2024 г., а през това лято участва и на Световното първенство.

„Много съм щастлив“

След трансфера си защитникът говори за новото предизвикателство.

„Много съм щастлив да бъда тук. Това е исторически клуб и ме мотивира да се присъединя към такъв клуб. Вярвам, че можем да постигнем много добри неща този сезон и очаквам с нетърпение да се срещна с играчите и старши треньора. Ще дам най-доброто от себе си и всичко, което мога, за да помогна на отбора. Нямам търпение да се срещна с феновете на „Сити Граунд“ и заедно можем да имаме добър сезон“.