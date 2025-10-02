Невъзможен Крушарски! Каза как издържа Локо Пд

"Аз съм човек реалист. Имал съм разговор с футболистите и съм им поставил задача. Те да си мислят как ще я изпълнят.

За влизане в Европа се печелят 250 000. 50 процента а за тях. Ако се класират, чувалът се отвързва и те пълнят джобчетата", обяви собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски в предаването "Шампионски игри".

"З знам как да подходя, тези момчета да ги активирам. След мача с ЦСКА 1948 ги нахоках, след това им направих една вечеря, а след това им направих една дискотека, на която аз си тръгнах в 03.00 часа, а те не знам как са се прибрали, сигурно са взели бая допинг", разкри той.

"Христо Крушарски ще сложи ред в Локомотив. Един ще изгори от тези, които хвърлят факлите, не ме интересува дали ми е противник или приятел. В българският футбол е крайно време да настане редът и порядъкът. Стига сме се дули кой кой е. Кой е тоя? Ами тоя е един от село Говедарци, който има акъл да ръководи", продължи бизнесменът.

"Момчетата си взимат някакви заплати, каквито и да са те. Щом играят, значи ги устройват. Как беше по времето на Бруно Акрапович? Същата работа! Малко пари, но правилно разпределени. В България проблемът е уравниловката. Не всички са еднакви, за да взимат еднакви пари. Който заслужава, трябва да получава и така се надгражда", каза още Крушарски.

Накрая той коментира и случващото се в градския съперник Ботев Пд: "В момента им съчувствам, защото и аз съм изпадал в такава ситуация. Ние трябва да си помагаме, когато сме зле, а не когато сме горе. Ако ме попитат за съвет, ще им го дам. Готов съм да им помогна на Ботев, но със съвети, а не с пари. Аз пари нямам, както знае цял Пловдив. Аз издържам отбора с дишане и компресори, вкарвам въздуха с дишане и издишане

