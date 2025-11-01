Над 100 оферти за треньор на Лудогорец!

Тежки дни настъпиха в офисите на Лудогорец, след като клубът бе буквално залят от предложения за нов старши треньор.

Според информация на „Мач Телеграф“, в Разград са пристигнали над 100 оферти от мениджъри по целия свят, след като стана ясно, че Руи Мота е освободен от поста си.

Кандидатурите идват от всички краища на света, включително и някои доста екзотични имена. Повечето от тях обаче са били отхвърлени, тъй като не отговарят на профила, който ръководството на клуба търси. От Лудогорец са категорични, че новият треньор трябва да притежава сериозна визитка и доказан опит, като клубът е готов да предложи високо възнаграждение за правилния човек.

Към момента обаче няма яснота кой ще наследи Мота. Дългогодишният служител на клуба Тодор Живондов, който води тима при трудната победа с 3:2 над Черноморец Бургас за Купата на България, ще остане начело и за гостуването на Черно море в неделя.

От клуба не възнамеряват да бързат с избора си, за да избегнат нова грешка. Не е изключено Живондов да ръководи отбора и в следващия мач срещу Арда, преди паузата за националните отбори. Ново колебание в представянето обаче може да отдалечи „орлите“ още повече от лидера Левски.

