На Реал М им писна! Бомба за Винисиус

Шефовете на Реал Мадрид са взели окончателно решение да продадат звездата си Винисиус Жуниор. Това ще стане в края на сезона.

На Флорентино Перес вече му е писнало от издънките на Винисиус и е дал зелена светлина за бъдеща сделка.

Както е известно, по време на Ел Класико с Барса, Винисиус беше сменен в 72-ата минута. Тогава бразилецът реагира емоционално на решението и каза на треньора Шаби Алонсо: "Защо винаги аз? Напускам клуба, напускам". След това той се извини на отбора и на треньора.

25-годишният Винисиус играе за Реал Мадрид от 2018-а, като е спечелил три титли на Испания и две титли от Шампионската лига. Бразилецът е изиграл 335 мача за Реал, отбелязвайки 111 гола и записвайки 87 асистенции. Полузащитникът има и 43 двубоя за бразилския национален отбор, отбелязвайки 8 попадения.

По-рано "Indykaila News" съобщи, че саудитският Ал-Ахли е започнал преговори с Реал Мадрид за трансфера на Винисиус. Според съобщенията, те са предложили 345 милиона евро, ако страните решат да не удължат договора му, който е до лятото на 2027 година. Трансферът на Винисиус може да се превърне в най-скъпия в историята на футбола.

Настоящият рекорден трансфер е този на бразилския нападател Неймар от испанския Барселона във френския шампион Пари Сен Жермен през лятото на 2017-а за 222 милиона евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com