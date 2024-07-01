Моуриньо с ключов ход за Фенербахче

Жозе Моуриньо официално привлече първия си нов футболист във Фенербахче. Защитникът Чаалар Союнджу подписа с турския гранд.

Союнджу пристига от Атлетико (Мадрид), а стойността му е 8.5 млн. евро.

Той игра под наем в турския тим през втората половина на миналия сезон, а сега подписа дългосрочен договор с клуба от Истанбул.

Защитникът премина в Атлетико през миналото лято от Лестър със свободен трансфер. "Дюшекчиите" пък получиха 2 млн. евро за наема му през пролетта.

Союнджу е юноша на Алтънорду. Играл е още и за германския Фрайбург.

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