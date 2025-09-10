МБапе с драматични разкрития за живота във футбола

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе даде откровено интервю за L’Équipe, в което говори за живота, футбола и смисъла отвъд парите.

„Колкото повече пари имаш, толкова повече проблеми се появяват. Ако нямах страстта си, футболът отдавна щеше да ме изгори. Харесва ми да казвам, че феновете, които идват на стадионите, са късметлии – те просто се наслаждават на шоуто, без да знаят какво се случва зад кулисите,“ каза Мбапе.

Френският нападател добави:

„Фаталист съм за света на футбола, но не и за живота. Животът е прекрасен. Футболът е такъв, какъвто е.“

Думите му бяха възприети като коментар относно високите му доходи, особено по време на престоя му в ПСЖ. Макар да притежава собствен клуб във Франция и да е финансово успешен, Мбапе подчертава: парите не са всичко – страстта и любовта към играта остават водещи.

