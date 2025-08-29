Любимият на феновете треньор изхвърча от Фенербахче

Фенербахче официално обяви раздялата със старши треньора Жозе Моуриньо.

Решението идва по-малко от три месеца след назначението му и слага предсрочен край на престоя на португалския специалист в турския гранд.

„Пътят ни с Жозе Моуриньо, който изпълняваше длъжността треньор на нашия професионален футболен тим от сезон 2024/2025, се раздели. Благодарим му за положените усилия и му пожелаваме успех в бъдещата кариера“, написаха от клуба в официалното си изявление.

Провал в Европа и напрежение в шампионата

Раздялата стана факт само дни след като Фенербахче отпадна от Бенфика в плейофите за Шампионската лига и ще трябва да се задоволи с участие в Лига Европа. Колебливото представяне в началото на сезона и липсата на убедителни резултати накараха ръководството да вземе решението.

През миналия сезон клубът завърши втори в Турция и продължава да чака първата си титла в Суперлигата от 2014 г. насам. Очакванията към Моуриньо бяха огромни, особено след като той беше посрещнат като звезда от хиляди фенове при пристигането си в Истанбул миналото лято.

Какво следва за „Специалния“ и за Фенербахче

62-годишният Моуриньо пристигна в Турция след период в Рома и с впечатляващо CV, включващо престои в Челси, Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Надеждите бяха той да сложи край на доминацията на Галатасарай, но ранните трудности в евротурнирите и слабият старт в първенството поставиха бъдещето му под въпрос още през август.

Към момента ръководството на Фенербахче не е обявило кой ще застане начело на отбора, а феновете очакват бързо решение, за да не бъде изгубен сезонът още в първите му месеци.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com