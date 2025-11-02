Лоша новина за Ламин Ямал

Ламин Ямал потвърди края на връзката си с Ники Никол. Футболистът на Барселона отрича всякаква изневяра и слага край на една от най-шумните истории на годината между футбола и музиката.

На фона на нарастващите слухове в социалните мрежи, младокът каза, че връзката му с Ники Никол е приключила. Той се обърна към медиите по време на сватбата на приятел, слагайки край на спекулациите около личния му живот.

"Не сме заедно. Просто се разделихме, това е. Всичко, което се казва, няма нищо общо с връзката ни", заяви младият футболист пред испанското телевизионно предаване. Той също така ясно заяви, че раздялата няма нищо общо с изневяра:

"Не съм изневерявал и не съм бил с друг човек", заяви той.

